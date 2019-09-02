2019-09-02T09:41:21+03:00
Общество

В Челябинске установили памятник хитроумному Дон Кихоту

Это первый конный памятник в городе
Валентина ВАГАНОВА
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Памятник открыли 1 сентября. Фото: администрация ЧелябинскаПамятник открыли 1 сентября. Фото: администрация Челябинска
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Территорию одного из престижных учебных заведений Челябинска, 31 лицея, украсила скульптура Дон Кихота. Памятник торжественно открыли в День знаний. Об этом сообщает издание Hornews.com.

Художник изобразил литературного героя верхом на коне. Чуть поодаль от него возвели искусственную ветряную мельницу. В романе Дон Кихот принимал мельницы за отряд рыцарей и вступал с ними в бой, проигрывая им.

А это главный оппонент Дон Кихота. Фото: администрация Челябинска

А это главный оппонент Дон Кихота. Фото: администрация Челябинска

Идея скульптуры принадлежит директору школы Александру Попову. А создал ее челябинский монументалист Иван Тряпицын. На открытие первого конного арт-объекта в городе приехала исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова.

— Челябинск — удивительный город. Тут очень просто быть первым. Адик Абдрахманов захотел сделать первый симфонический оркестр, и теперь он есть в Челябинске. Иван Тряпицын захотел сделать первый конный памятник, теперь и он есть в Челябинске. Перед вами первая женщина-мэр, и я хочу пожелать Наталье Петровне успехов, потому что мы ждем, что первые — это всегда качество, — сказал на открытии директор лицея №31 Александр Попов.

По его задумке, ежегодно, 29 сентября, в день рождения Сервантеса, одному жителю Челябинска, прославившему родной город, будет вручаться общественная премия. Победителя будут выбирать голосованием, а его имя выгравируют на памятнике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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