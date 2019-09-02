СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-02T10:24:38+03:00

В челябинской школе открылся класс для детей с особенностями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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1 сентября в образовательной школе № 109 г.Челябинска открылся ресурсный класс для детей с нарушениями интеллекта. Это первый опыт такой практики областного минобра. Для особых детей организовано сопровождение: учитель, дефектолог, логопед, психолог и тьюторы. Стоимость реализации проекта — более 2,8 миллионов рублей. Средства будут направлены из фонда президентских грантов.Реклама

— Мы заинтересованы в создании подобных классов. Сегодня важно изменить отношение и детей, и родителей к особым детям. Первые шаги делать всегда трудно, поэтому совместными усилиями создается специальная ресурсная зона — учебное пространство, в котором есть необходимые ресурсы — специалисты, территория, методики, инструментарий, — отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Пока только четыре ребенка стали первыми участниками экспериментального проекта. В ближайшем будущем работа охватит 120 первоклассников и учащихся среднего и старшего звена.

Перед началом учебного года все педагоги и сотрудники школы прошли повышение квалификации для работы с особыми детьми.

— Цель проекта — создать условия для адаптации детей с особенностями развития к обучению вместе с обычными ровесниками. Для школьников организуют «Уроки доброты» и другие совместные мероприятия, — отметили в администрации школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU