2019-09-02T10:43:04+03:00
Спорт

«Трактор» в новом сезоне КХЛ будет играть «умными» шайбами

В спортивный снаряд вмонтировали специальный чип, который более детально будет фиксировать статистику игры
Алексей МИКУШИН
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Так выглядят новые шайбы. Фото из инстаграма Евгения МихайловаТак выглядят новые шайбы. Фото из инстаграма Евгения Михайлова
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В руководстве Континентальной хоккейной лиги отметили, что такая технология применяется впервые в мире. Шайба из простого спортивного снаряда превращается в «умный» гаджет. В нее вмонтирован специальный чип, который будет фиксировать дополнительные статистические данные о действиях игроков на площадке. Благодаря встроенному в шайбу датчику как специалисты так и простые зрители узнают дополнительную информацию об игре. Об этом сообщает информационный сайт «Медиазавод».

— Все шайбы оборудованы чипами, а у всех игроков вшиты метки, которые обмениваются информацией с датчиками со скоростью 100 раз в секунду. Мы получаем точнейшую информацию о времени, проведенном на льду, о скорости передвижения, об ускорениях, о координатах шайбы и игроков, — прокомментировал нововведение президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Специалисты лиги сообщили, что вся собранная статистика в базовом макете бесплатно доступна всем клубам, и эту же информацию смогут видеть все болельщики на официальных сайтах команд КХЛ.

Кстати, подобные чипы уже давно используются спортсмена и тренерами и в других видах спорта.

Напомним, первый матч в новом сезоне «Трактор» проведет уже сегодня, 2 сентября в Челябинске. Соперник — подмосковный «Витязь» (начало в 19.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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