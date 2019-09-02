2019-09-02T11:08:10+03:00
Происшествия

Чиновника из Верхнего Уфалея, попавшегося на взятке, арестовали

Он проведет под стражей почти два месяца
Валентина ВАГАНОВА
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Суд заключил сотрудника мэрии под стражу до 29 октября.Суд заключил сотрудника мэрии под стражу до 29 октября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотруднику администрации Верхнего Уфалея Валерию Читалову избрали меру пресечения.

— Калининский районный суд Челябинска заключил его под стражу до 29 октября, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, Читалова обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере. На прошлой неделе его задержали с поличным при получении 250 тысяч рублей. Эти деньги ему предназначались за подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту.

В мэрии чиновник занимал должность инженера отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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