Чиновника из Верхнего Уфалея, попавшегося на взятке, арестовали
Сотруднику администрации Верхнего Уфалея Валерию Читалову избрали меру пресечения.
— Калининский районный суд Челябинска заключил его под стражу до 29 октября, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Напомним, Читалова обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере. На прошлой неделе его задержали с поличным при получении 250 тысяч рублей. Эти деньги ему предназначались за подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту.
В мэрии чиновник занимал должность инженера отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений.
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ИСТОЧНИК KP.RU