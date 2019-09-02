2019-09-02T11:21:19+03:00
Общество

Бывший вице-мэр Копейска Владимир Бисеров перешел на другую работу

Он долго был во власти, а ушел в управление муниципальным учреждением
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Владимир Бисеров. Фото: администрация КопейскаВладимир Бисеров. Фото: администрация Копейска
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Экс-заместитель главы Копейска по социальному развитию Владимир Бисеров назначен директором муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» — по своей сути это соцзащита. Накануне он уволился из администрации по собственному желанию.

И. о. начальника отдела по связям с общественностью Копейска Наталья Чабан прокомментировала:

— Данное решение принято в рамках ротации кадров.

Пока должность заместителя главы города остается вакантной.

ДОСЬЕ КП

Владимир Бисеров, бывший вице-мэр по социальным вопросам, проработал во власти более 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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