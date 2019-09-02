Бывший вице-мэр Копейска Владимир Бисеров перешел на другую работу
Экс-заместитель главы Копейска по социальному развитию Владимир Бисеров назначен директором муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» — по своей сути это соцзащита. Накануне он уволился из администрации по собственному желанию.
И. о. начальника отдела по связям с общественностью Копейска Наталья Чабан прокомментировала:
— Данное решение принято в рамках ротации кадров.
Пока должность заместителя главы города остается вакантной.
ДОСЬЕ КП
Владимир Бисеров, бывший вице-мэр по социальным вопросам, проработал во власти более 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU