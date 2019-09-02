В Челябинской области из-за вспыхнувшей машины загорелся лес
Прокуратура Увельского района потребовала от местного жителя возместить ущерб после лесного пожара. В начале мая из-за его машины вспыхнули сосны и березы. От раскаленной трубы коллектора загорелась сухая трава, от нее вспыхнул и сам автомобиль. Огонь быстро распространился по траве и перекинулся на деревья.
— Пожаром повреждены насаждения березы на площади 5 га и сосны на площади 0,5 га, не повлекшие прекращение роста деревьев. Ущерб Увельскому лесничеству составил 1,2 млн. рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Прокуратура направила иск в суд о взыскании с южноуральца крупного штрафа.
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ИСТОЧНИК KP.RU