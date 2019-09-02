Оренбуржец под видом биржевого брокера выманил у жителей Челябинска 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-02T12:38:49+03:00

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В Челябинске арестован 25-летний житель Оренбурга. Его жертвами стали несколько южноуральцев. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, молодой человек вместе с подельниками похищал деньги. Под видом биржевых брокеров аферисты предлагали гражданам по-легкому заработать. За 10 000 рублей они продавали курс онлайн обучения игре на бирже. Затем нужно было внести на депозитный счет торговой площадки 6 000 долларов США для получения прибыли.

Все деньги по итогу инвестировались не в ценные бумаги, а в карманы мошенников. За все время пострадало 40 челябинцев. У них выманили более 10 млн рублей.

— Постановлением Калининского райсуда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

По статье обвиняемому грозит до 10 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU