Многолетники или однолетники? Челябинцев просят выбрать стиль цветочного оформления центра

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-02T15:43:22+03:00

В этом году на Алом поле соседствовали раскопки и клумбы. Фото: Андрей АБРАМОВ

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У жителей Челябинска решили спросить: какие растения использовать на клумбах в следующем году — однолетние или многолетние? Высказаться за тот или иной вариант можно на портале «Активный житель74».

— Цветники с однолетними или многолетними растениями имеют как свои достоинства, так и недостатки. С финансовой точки зрения разница, конечно, есть. Многолетники существенно увеличивают стоимость проекта: за ними нужно ухаживать. При высадке многолетних растений нужно учитывать особенности микроклимата и архитектуры места; загодя грамотного готовить почву; контролировать рост растений. Особая статья — подготовка многолетника к зиме. Но мне как архитектору цветники с многолетними культурами эстетически и в качестве визуального восприятия ближе. — говорит Мария Вуколова, ландшафтный архитектор, руководитель студии ландшафтного дизайна «GreenMagic».

В то же время, яркие краски однолетних культур смотрятся жизнеутверждающе и позитивно. Потому, считает Мария Вуколова, идеален вариант использования обоих видов цветников, но по отдельности, не смешивая их.

Проголосовать на портале «Активный житель74» можно до 16 сентября включительно. Кстати, пока приоритет челябинцы отдают многолетникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU