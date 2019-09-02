Глава Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал отставку Вячеслава Жилина
В понедельник, 2 сентября, глава Златоуста Вячеслав Жилин сложил свои полномочия.
Увольнение Жилина прокомментировал глава Челябинской области Алексей Текслер.
— Вячеслав Анатольевич Жилин написал заявление об отставке с занимаемой должности. Это решение продиктовано ситуацией, сложившейся в муниципалитете, и соответствует моей оценке. Как я и говорил, в городе необходимо навести порядок и перезагрузить муниципальную власть, — заявил Текслер.
По словам главы региона, теперь для главное главное, чтобы не затянулся переходный период по смене власти.
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