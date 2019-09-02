2019-09-02T16:31:05+03:00
Происшествия

В Челябинской области посетитель ночного клуба выстрелил в охранника

Его задержали сотрудники Росгвардии
Валентина ВАГАНОВА
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ЧП произошло в ночном клубе Миасса.ЧП произошло в ночном клубе Миасса.Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Вечеринка в одном из ночных заведений Миасса закончилась стрельбой. В ночь на 2 сентября в клуб по тревоге прибыли росгвардейцы. Их вызвала администратор клуба. Он рассказала, что несколько минут назад, у входа, неизвестный выстрелил в охранника из травматического пистолета. А после сбежал.

Бойцы Росгвардии оказали пострадавшему доврачебную помощь, вызвали следственно-оперативную группу и «скорую». А после принялись искать стрелка, за такое короткое время далеко уйти он не мог.

— Сотрудники вневедомственной охраны задержали схожего по приметам мужчину. Позже его опознали свидетели. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний житель Златоуста. Во время задержания вел себя агрессивно, нецензурно выражался, размахивал руками и находился, по внешним признакам, в состоянии опьянения, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

С задержанным сейчас разбирается полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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