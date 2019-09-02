В Челябинской области посетитель ночного клуба выстрелил в охранника
Вечеринка в одном из ночных заведений Миасса закончилась стрельбой. В ночь на 2 сентября в клуб по тревоге прибыли росгвардейцы. Их вызвала администратор клуба. Он рассказала, что несколько минут назад, у входа, неизвестный выстрелил в охранника из травматического пистолета. А после сбежал.
Бойцы Росгвардии оказали пострадавшему доврачебную помощь, вызвали следственно-оперативную группу и «скорую». А после принялись искать стрелка, за такое короткое время далеко уйти он не мог.
— Сотрудники вневедомственной охраны задержали схожего по приметам мужчину. Позже его опознали свидетели. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний житель Златоуста. Во время задержания вел себя агрессивно, нецензурно выражался, размахивал руками и находился, по внешним признакам, в состоянии опьянения, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.
С задержанным сейчас разбирается полиция.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU