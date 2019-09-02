В Челябинской области автомобилистка врезалась в иномарку, а после сбила мотоциклиста
ДТП произошло в Копейске, днем 1 сентября. Возле дома №5 на улице Ушакова столкнулись Chevrolet Lanos и Mazda Familia. После чего Chevrolet выехала на «встречку» и сбила мотоциклиста.
За рулем иномарки была 30-летняя автомобилистка. А спортбайком Suzuki GSX-R 600 управлял 29-летний водитель.
— В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Остальные участники аварии не пострадали.
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ИСТОЧНИК KP.RU