В Челябинской области автомобилистка врезалась в иномарку, а после сбила мотоциклиста

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-02T17:40:11+03:00

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ДТП произошло в Копейске, днем 1 сентября. Возле дома №5 на улице Ушакова столкнулись Chevrolet Lanos и Mazda Familia. После чего Chevrolet выехала на «встречку» и сбила мотоциклиста.

За рулем иномарки была 30-летняя автомобилистка. А спортбайком Suzuki GSX-R 600 управлял 29-летний водитель.

— В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Остальные участники аварии не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU