Житель Челябинской области пострадал в лобовом столкновении двух «десяток»

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-02T17:59:14+03:00

У обеих машин сильно разбит перед. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

С места ДТП его увезли в больницу

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Авария произошла в Златоусте, утром 1 сентября. Две отечественных легковушки лоб в лоб столкнулись у дома №180 по улице Аносова. Судя по фото с места ДТП, одна из машин выезжала с парковки, а другая двигалась по улице.

ДТП произошло на улице Аносова.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

— В результате ДТП водитель ВАЗ-21101 получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение. А 40-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21103 получил травмы и был госпитализирован, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в региональном Управлении ГИБДД.

У обеих машин сильно разбит перед.

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ИСТОЧНИК KP.RU