2019-09-02T21:00:54+03:00
Спорт

«Трактор» уступил «Витязю» в первом матче чемпионата КХЛ сезона 2019-2020

Счет поединка — 2:4
Алексей МИКУШИН
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Алексей Текслер произвел символическое вбрасывание.Алексей Текслер произвел символическое вбрасывание.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Первый матч в новом сезоне КХЛ-2019-2020 для черно-белых получился богатым на яркие, голевые моменты. Бывший игрок «Трактора» Анатолий Картаев, проведший за клуб 16 сезонов, Анатолий Картаев в перерыве матча заметил, что игроки настроены на чемпионат и потому у тех и у других ворот то и дело возникает острота.

«Трактор» открыл сезон поражением. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Трактор» открыл сезон поражением.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гости открыли счет, но Илья Карпухин выравнял преимущество, удачно на пятачке сыграв на добивании — 1:1. Второй отрезок матча также завершился вничью — команды обменялись голами. У «Трактора» отличился чешский легионер Лукаш Седлак, также удачно отработав у ворот «Витязя» — 2:2. На старте третьего периода гости дважды, один раз играя в большинстве, распечатали ворота Василия Демченко, оторвавшись на две шайбы — 2:4. «Трактор» в оставшиеся 12 минут предпринял штурм «Витязя», но счет так и не изменился.

Следующий домашний матч «Трактор» проведет 4-го сентября в среду с питерским СКА (начало в 19.00).

«Трактор» не смог переиграть «Витязь» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Трактор» не смог переиграть «Витязь»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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