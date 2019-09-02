Уроженка Челябинска рассказала, как и зачем убила своего годовалого сына
В Башкирии мать задушила своего годовалого малыша и закопала его тело в огороде. А после обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Эту жуткую историю обсуждает вся страна.
На днях Следственный комитет опубликовал видео с места трагедии. На нем уроженка Челябинска рассказывает, как совершила преступление. На записи видно, как она трясущимися руками прижимает к себе куклу и несколько раз повторяет, что успокаивала сына, и что она его любит.
— Чтобы он не был голодным, чтобы не плакал. Я положила его и все это время говорила ему, что все будет хорошо.
Женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Если ее признают вменяемой, ей будет грозить до 20 лет колонии.
Уроженка Челябинска рассказывает следователям, как убила своего годовалого сына.Видео: Следственный комитет Российской Федерации
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ИСТОЧНИК KP.RU