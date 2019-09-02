2019-09-02T19:49:40+03:00
Происшествия

Уроженка Челябинска рассказала, как и зачем убила своего годовалого сына

СК опубликовал оперативное видео с места трагедии
Валентина ВАГАНОВА
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Маленького Тимура двое суток искали силовики и волонтеры.Маленького Тимура двое суток искали силовики и волонтеры.Фото: СОЦСЕТИ
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В Башкирии мать задушила своего годовалого малыша и закопала его тело в огороде. А после обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Эту жуткую историю обсуждает вся страна.

На днях Следственный комитет опубликовал видео с места трагедии. На нем уроженка Челябинска рассказывает, как совершила преступление. На записи видно, как она трясущимися руками прижимает к себе куклу и несколько раз повторяет, что успокаивала сына, и что она его любит.

— Чтобы он не был голодным, чтобы не плакал. Я положила его и все это время говорила ему, что все будет хорошо.

Женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Если ее признают вменяемой, ей будет грозить до 20 лет колонии.

Уроженка Челябинска рассказывает следователям, как убила своего годовалого сына.Видео: Следственный комитет Российской Федерации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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