2019-09-02T21:17:43+03:00
Спорт

Свои голы нужно забивать: комментарий тренера «Трактора» после поражения от «Витязя

Оценку матча дал наставник черно-белых Петерис Скудра
Алексей МИКУШИН
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Петерис Скудра.Петерис Скудра.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 2 сентября «медведи» ушли с площадки побежденными. Соперник — подмосковный «Витязь» оказался сильнее. Счет противостояния 2:4.

— Мы знали, что в предсезонный турнирах «витязи» выглядели здорово. Для нас это был непростой матч. Робко начали, пропустив гол… Качество паса у нас оставляет желать лучшего. Очень много брака в этом компоненте игры. Да, создали немало ключевых, голевых моментов, и в таких матчах их нужно реализовывать. Не хочу никого ругать за проигрыш. Это командный результат. Завтра соберемся командой, посмотрим видео с игры, и разберем все ошибки, проанализируем результат. Думаю, и ребята сами понимают, где и в чем недоработали, отметил после игры главный тренер «Трактора» Петерис Скудра.

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра начал сезон с поражения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра начал сезон с поражения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наставник черно-белых также сообщил, что травма одного из ведущих нападающих клуба Ника Бэйлена «выключили» его из состава на несколько дней.

Напомним, 4 сентября в Челябинске «Трактор» проведет свой второй матч в сезоне. Соперник — питерский СКА (начало в 19.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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