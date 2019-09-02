Возле детского сада в Челябинске загорелось такси

2 Сент. 21:10 2019-09-03T07:43:32+03:00

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В Металлургическом районе Челябинска брендированная иномарка на скорости влетела в дерево и загорелась. Инцидент произошел вечером 1 сентября, возле Дворца культуры «Данко» и детского сада №449. По словам очевидцев, водитель такси уходил от столкновения с другим автомобилем. Сам он не пострадал.

В соцсети попало видео полыхающего автомобиля и момент аварии. Правда, само столкновение на записи не видно — нужный перекресток от камеры загораживает строение. По мнению пользователей, в случившемся есть вина таксиста.

— Причина ДТП явное превышение скоростного режима. И несоответствие выбранной скорости погодным условиям, — написал в соцсетях челябинец Игорь.

— Резкое торможение перед машиной прямо, и уход вправо, чтобы в машину впереди не врезаться. А машина впереди поворачивает налево, скорость снижена. Так что сам виноват, нарушение скоростного режима… Погода дрянь, а гоняют по городу, волосы назад, — прокомментировала запись Марина.

В МЧС уточнили, что машину тушили четверо пожарных и одна единица техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU