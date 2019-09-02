2019-09-02T21:27:34+03:00
Спорт

«Трактору» в матче с «Витязем» не хватило голов для победы

Игроки черно-белых прокомментировали первую игру клуба в новом сезоне КХЛ
Алексей МИКУШИН
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2 сентября «Трактор» в Челябинске уступил «Витязю» — 2:4.2 сентября «Трактор» в Челябинске уступил «Витязю» — 2:4.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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— Нам не хватило голов. Да, во втором периоде владели преимуществом, было много бросков, равно, как и в третьем отрезке матча. Нужно было реализовывать моменты. Плохо сыграли… Первая игра получилась довольно нервная, на мой взгляд. Но такая «трясучка» должна пройти, — сказал после матча автор первого гола «Трактора» в новом сезоне КХЛ 2019-2020 Илья Карпухин .

Его партнер по команде Алексей Кручинин немного пофилософствовал, отвечая на вопрос «что не получилось в матче?»: «не получилось сыграть в хоккей».

— Два гола — это мало для победы. Хотя были моменты и при игре пять на три, пять на четыре, особенно в конце матча. Будем готовиться к игре со СКА. Разберем, что произошло в матче с «Витязем», — отметил форвард «Трактора» Алексей Кручинин.

Кстати, Кручинин еще в прошлом сезоне выступал в составе СКА, и сказал, что с особым рвением настраивается на эту игру, поскольку считает, что в Питере в него не поверили, не доверяли, и это его сильно задевало.

Матч «Трактора» с питерским СКА пройдет в Челябинске в среду 4 сентября (начало в 19.00).

Напомним, сегодня, 2 сентября в первом матче чемпионата КХЛ сезона 2019-2020 «Трактор» в Челябинске уступил «Витязю» — 2:4.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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