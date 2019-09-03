2019-09-03T05:30:51+03:00
Общество

Ветеринары Магнитогорска бесплатно спасли бродячую собаку

Вылеченный щенок обрел дом
Ирина КАРЕЛИНА
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Ветеринары спасли умирающего щенка. Фото: Радик УсмановВетеринары спасли умирающего щенка. Фото: Радик Усманов
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Житель Магнитогорска Радик Усманов не мог пройти мимо умирающей дворняжки. И не только он один.

— Разрешите рассказать о доброте нашего народа. На территории некой организации, где мне довелось побывать по работе, я увидел умирающего щенка. На нем гроздями висели клещи. Пес уже пару суток ничего не ел. «Гугл» выдал адрес ближайшей ветеринарной клиники. По телефону меня проконсультировали, что лечение будет стоить больше тысячи рублей. Привез пса, говорю: «Умирает, спасите, пес бездомный». Ветеринары, не раздумывая, приняли решение помочь животному. С меня не взяли ни рубля. Горжусь нашими людьми, — рассказал Радик в группе «ВКонтакте».

Кстати, пес обрел дом. Мужчина оставил его у себя. Дети были рады новому члену семьи.

Пользователи соцсети поблагодарили Радика и ветеринаров за доброту.

У бродячего щенка появились прекрсные хозяева. Фото: Радик Усманов

У бродячего щенка появились прекрсные хозяева. Фото: Радик Усманов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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