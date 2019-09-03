Праздник не для всех: многих учеников Челябинской области оставили без школьной линейки
В этот раз у кого-то школьная линейка была 1 сентября, у кого-то — на следующий день, в понедельник. Но многие ученики остались без праздника.
— В школе № 9 Миасса линейка была только для первых, четвертых, девятых и одиннадцатых классов. А всех остальных оставили без линейки. Кто принял такое дурацкое решение? Начало учебного года должно быть праздником хотя бы для всех младшеклассников! — возмутилась читательница КП-Челябинск Ирина из Миасса.
Как оказалось, подобная ситуация — во многих учебных заведениях города. Например, в гимназии №19, в школах № 16, 17 и других. Где-то объяснили, что, мол, школьный двор маленький, поэтому праздник не для всех. Где-то сослались на приказ директора школы, не комментируя причины.
О такой же ситуации сообщают челябинцы. В основном, без праздника оставили вторые и третьи классы. Кто-то рад: зато не пришлось мерзнуть час перед крыльцом школы.
— Мне-то хорошо, но вы это ребенку объясните! — говорит Ирина. — Она так ждала День знаний. Расстроилась очень.
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ИСТОЧНИК KP.RU