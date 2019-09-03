Школьники Челябинской области пожаловались на драные учебники

СЕГОДНЯ 06:09 2019-09-03T06:23:17+03:00

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Начавшийся учебный год обнажил школьные проблемы. Ученики делятся эмоциями в соцсети.

— «Прекрасные» учебники выдают ученикам в школе №7! Как же их принимала библиотека в конце прошлого учебного года? — возмутился школьник из Копейска в группе «ВКонтакте».

Многие комментируют: «Зато бесплатно!», «Вы же сами и рвете!», «Возьми заклей!» Но школьника поддержала… учитель.

— Я вообще в шоке! И в таком виде половина учебников. Дело не в «подклеить», а в том, что библиотека не следит за учебной литературой. Сама работаю в школе. Но у нас учебники в нормальном виде. Не в идеальном, но и не в таком, как на фото, — прокомментировала педагог из Миасса Анастасия Станиславовна.

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ИСТОЧНИК KP.RU