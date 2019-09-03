В Кургане произошла крупная авария на газопроводе
ЧП случилось вечером 2 августа в Кургане. Сначала горожане услышали оглушительный хлопок. Вслед за ним в небо над ТЭЦ-2 поднялся огромный столб черного дыма. В воздухе сильно запахло газом.
— При проведении бурильных работ по замене участка газопровода была сорвана заглушка с газовой трубы. Пожара или открытого горения удалось избежать, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
В результате происшествия травмы получили двое рабочих. Им оказана медицинская помощь. Один из пострадавших госпитализирован.
В ликвидации последствий аварии было задействовано 39 человек и 15 единиц спецтехники.После хлопка на газопроводе ТЭЦ-2 остановилась. Дома в городе остались без теплоносителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU