На Южном Урале перевернувшийся квадроцикл задавил своего хозяина
Трагедия произошла в городе Бакал Челябинской области. Местный житель Дмитрий Гарипов отправился на охоту на квадроцикле. Преследуя зверя, он угодил в яму и опрокинулся. Водителя выбросило вперед, а перевернувшийся вездеход придавил ему ноги.
- Дмитрий пролежал на сырой земле 36 часов. Связи с ним не было. Когда его обнаружили, у него уже начали отказывать почки, - рассказали родные охотника.
В больницу южноуральца привезли в тяжелом состоянии. Врачи несколько дней боролись за жизнь мужчины. Однако, 2 сентября стало известно, что Дмитрий умер.
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ИСТОЧНИК KP.RU