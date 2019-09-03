На Южном Урале перевернувшийся квадроцикл задавил своего хозяина

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-03T08:41:51+03:00

Мужчина, пролежавший под вездеходом почти сутки, скончался в больнице

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Трагедия произошла в городе Бакал Челябинской области. Местный житель Дмитрий Гарипов отправился на охоту на квадроцикле. Преследуя зверя, он угодил в яму и опрокинулся. Водителя выбросило вперед, а перевернувшийся вездеход придавил ему ноги.

- Дмитрий пролежал на сырой земле 36 часов. Связи с ним не было. Когда его обнаружили, у него уже начали отказывать почки, - рассказали родные охотника.

В больницу южноуральца привезли в тяжелом состоянии. Врачи несколько дней боролись за жизнь мужчины. Однако, 2 сентября стало известно, что Дмитрий умер.

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ИСТОЧНИК KP.RU