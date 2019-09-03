В Челябинской области отправлена в отставку замминистра тарифного регулирования
Глава Челябинской области Алексей Текслер освободил от занимаемой должности заместителя министра тарифного регулирования и энергетики Ирину Малюгову.
Соответствующее постановление появилось на официальном сайте регионального правительства. Чиновница уволилась по собственному желанию.
— Освободить Малюгову Ирину Владимировну от замещаемой должности, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 30 августа 2019 года, — говорится в документе.
Известно, что в этой должности Ирина Малюгова работала в статусе «и.о».
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ИСТОЧНИК KP.RU