Гребцы МГТУ выступят на Чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-03T09:15:38+03:00

Академическая гребля — одно из самых сильных и перспективных направлений в спортивной жизни вуза

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С 3 по 8 сентября в Швеции (г.Джонкопинг) пройдет Чемпионат Европы среди университетов, участие в котором примет сборная МГТУ им.Г.И. Носова по академической гребле.

Напомним, что по результатам летнего сезона Всероссийской Студенческой гребной лиги 2018 года команда МГТУ по академической гребле одержала победу и стала лучшей в России! Теперь представлять страну на Чемпионате Европы будет сборная в составе студентов университета и колледжа МГТУ: Арцибашев Сергей, Воронин Сергей, Колбасин Илья, Кузькин Никита, Кукарин Никита, Садурский Егор, Стаценко Владимир, Кожевников Семен, Гайдук Екатерина. Тренер команды Игуменов Сергей Вячеславович является победителем и призером международных и всероссийских соревнований, участником Олимпийских игр 1996 года, мастером спорта международного класса по академической гребле, старшим тренером высшей категории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск».

Академическая гребля — одно из самых сильных и перспективных направлений в спортивной жизни МГТУ на сегодняшний день.

ИСТОЧНИК KP.RU