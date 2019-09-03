Южноуралец сообщил о заложенной в детском саду бомбе
В понедельник, 2 сентября неизвестный мужчина заявил, что в детском саду №6 города Снежинска находится взрывное устройство.
По сведениям ЕДДС тревожное сообщение поступило около половины пятого вечера. На место прибыли все экстренные службы города. Здание детского сада проверили кинологи с собаками. Однако, никаких подозрительных предметов не нашли. Сообщение о бомбе оказалось ложным.
Звонившего задержали в тот же день по горячим следам. Им оказался 40-летний местный житель. Мужчина признался, что «заминировал» детсад ради шутки. Перед тем, как сообщить о бомбе, лжетеррорист «принял на грудь».
Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Ложное сообщение о теракте».
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ИСТОЧНИК KP.RU