Южноуралец сообщил о заложенной в детском саду бомбе

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-03T09:34:45+03:00

Звонившего задержали в тот же день Фото: Александр ГЛУЗ

Здание проверили кинологи с собаками, но взрывчатку не нашли

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В понедельник, 2 сентября неизвестный мужчина заявил, что в детском саду №6 города Снежинска находится взрывное устройство.

По сведениям ЕДДС тревожное сообщение поступило около половины пятого вечера. На место прибыли все экстренные службы города. Здание детского сада проверили кинологи с собаками. Однако, никаких подозрительных предметов не нашли. Сообщение о бомбе оказалось ложным.

Звонившего задержали в тот же день по горячим следам. Им оказался 40-летний местный житель. Мужчина признался, что «заминировал» детсад ради шутки. Перед тем, как сообщить о бомбе, лжетеррорист «принял на грудь».

Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Ложное сообщение о теракте».

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ИСТОЧНИК KP.RU