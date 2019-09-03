2019-09-03T10:57:32+03:00
Экономика

ВТБ и ИАТА развивают сотрудничество в сфере расчетов

Банк ВТБ и Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) реализовали проект, направленный на автоматизацию сбора дебиторской задолженности и упрощение денежных переводов для туристических агентств в России
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ВТБ и ИАТА развивают сотрудничество в сфере расчетов

Банк ВТБ и Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) реализовали проект, направленный на автоматизацию сбора дебиторской задолженности и упрощение денежных переводов для туристических агентств в России.

Банк ВТБ и ИАТА разработали и протестировали функционал, позволяющий проводить операции безакцептного списания денежных средств в российских рублях компаний, аккредитованных ИАТА и имеющих счета в банке ВТБ.

Внедренный метод списания денежных средств имеет ряд преимуществ для агентов: он нивелирует риски ошибок при расчете подлежащих к выплате сумм, исключает необходимость проведения платежей в ручном режиме и связанные с этим возможные риски. Кроме того, он оптимизирует управление денежными потоками, поскольку средства списываются только в дату проведения платежа.

Также при включении агентов ИАТА в периметр проекта предусмотрена возможность предоставления существенно более привлекательных условий членства в ассоциации.

В рамках данного решения банк ВТБ не только предоставляет ИАТА полностью автоматизированное решение, но и обеспечивает полное соблюдение агентами требований валютного законодательства РФ.

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов Департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев отметил: «ВТБ, являясь лидером российского рынка транзакционных банковских услуг и предлагая современные инновационные продукты и решения, всегда стремится соответствовать самым высоким требованиям наших партнеров. ВТБ и ИАТА связывают годы плодотворного сотрудничества, и мы не раз разрабатывали и внедряли уникальные продукты и сервисы, способствуя эффективному управлению денежными потоками ИАТА».

«В нашем стремлении предоставлять более качественные, быстрые и более рентабельные финансовые услуги этот новый способ проведения платежей облегчит процессы для наших турагентов за счет упрощения процедуры оплаты за проданные авиабилеты. Мы уверены, что наши агенты по достоинству оценят этот новый альтернативный способ оплаты при проведении платежей в рамках системы взаиморасчетов ИАТА», – сказал Рафаэль Шварцман, региональный вице-президент ИАТА в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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