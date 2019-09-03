2019-09-03T10:27:11+03:00
Происшествия

В Челябинской области семилетняя девочка упала в открытый колодец

Вместо крышки на нем лежали доски
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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После ЧП колодец проверила прокуратураПосле ЧП колодец проверила прокуратураФото: Анастасия БРЫЛКИНА
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Инцидент произошел в Пласте в июле этого года. Дети гуляли на улице неподалеку от опасного колодца. Ограждения вокруг него не было. Никто из ребят не знал, что вместо крышки на колодце лежат доски. Во время игры семилетняя девочка наступила на них и провалилась вниз. Ребенок получил ссадины и ушибы. Потребовалась помощь врачей.

После ЧП колодец проверила прокуратура.

— Проверка выявила нарушение правил технической эксплуатации со стороны должностных лиц ООО «Водоснабжение». Руководителю предприятия внесено представление, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, надзорное ведомство требует взыскать с виновных компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей девочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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