2019-09-03T10:45:24+03:00
Происшествия

В Челябинской области первоклассник утонул в ванне

Родители говорят, что оставили сына без присмотра на несколько минут
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
По предварительным данным, мальчик захлебнулся случайноПо предварительным данным, мальчик захлебнулся случайноФото: Анастасия БРЫЛКИНА
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в Чебаркуле 3 сентября. Семилетний ребенок случайно захлебнулся во время купания в ванне. Родители в это время находились дома. Отец мальчика на несколько минут вышел из ванной комнаты за чистыми вещами, а когда вернулся, сын уже был мертв.

Сейчас обстоятельства гибели первоклассника выясняют следователи.

— По предварительным данным, произошло утопление. Криминальных признаков на теле ребенка не обнаружено, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Однако, несмотря на это, в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам эксперты установят точную причину смерти.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинск возвращается театральная универсиада UNIFEST
Стало известно, как будут работать опорные школы РАН в Челябинской области
Задержан живодер из Магнитогорска, который убил старую собаку на глазах у людей
Южноуральские «двоечники» получат возможность пересдать ЕГЭ
«Жилина должен сменить варяг»: политолог из Челябинска об отставке мэра Златоуста
В Челябинской области пропала 17-летняя девушка
Две тонны мусора вывезли с озера Тургояк в Челябинской области
В Магнитогорске семья-вегетарианцев привела за парты в День знаний семерых детей
ВТБ и ИАТА развивают сотрудничество в сфере расчетов
Джазмены из Челябинска помогли установить рекорд для книги Гиннесса
В Челябинской области семилетняя девочка упала в открытый колодец
Минздрав отказался отправлять спецборт за малышом, рожденным в Турции
Южноуралец сообщил о заложенной в детском саду бомбе
Челябинская область станет съемочной площадкой фильма про постапокалипсис
Гребцы МГТУ выступят на Чемпионате Европы
Глава Златоуста официально ушел отставку
В Челябинской области отправлена в отставку замминистра тарифного регулирования
У хозяина скандального зоопарка в парке Гагарина нашли компроментирующие снимки
На Южном Урале перевернувшийся квадроцикл задавил своего хозяина
Летевший в Турцию самолет из Челябинска совершил экстренную посадку в Краснодаре
В Кургане произошла крупная авария на газопроводе