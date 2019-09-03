В Челябинской области первоклассник утонул в ванне
Трагедия произошла в Чебаркуле 3 сентября. Семилетний ребенок случайно захлебнулся во время купания в ванне. Родители в это время находились дома. Отец мальчика на несколько минут вышел из ванной комнаты за чистыми вещами, а когда вернулся, сын уже был мертв.
Сейчас обстоятельства гибели первоклассника выясняют следователи.
— По предварительным данным, произошло утопление. Криминальных признаков на теле ребенка не обнаружено, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Однако, несмотря на это, в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам эксперты установят точную причину смерти.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU