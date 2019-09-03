Джазмены из Челябинска помогли установить рекорд для книги Гиннесса

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-03T10:50:11+03:00

Они сыграли в самом большом оркестре мира

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1 сентября в Санкт-Петербурге прошла акция в честь 75-летнего юбилея музыки российского гимна. Огромный сводный оркестр объединил 8097 участников, который исполнил мелодию. Среди музыкантов играли артисты челябинской филармонии из «Уральского диксиленда». Об этом пишет сайт Hornews.com.

— Заполнив поле и трибуны стадиона, могучий сводный состав исполнил гимн Российской Федерации на музыку Александра Александрова. Рекорд в категории «Самый большой оркестр» фиксировала комиссия Книги рекордов Гиннесса во главе с официальным судьей Люсией Синигальези. После двукратного исполнения гимна, комиссия произвела подсчет музыкантов, играющих на поле, и подтвердила рекорд, — рассказали в пресс-службе челябинской филармонии.

Кроме «Уральского диксиленда», Челябинская область также делегировала два военных оркестра — Росгвардии и из Озерска.

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ИСТОЧНИК KP.RU