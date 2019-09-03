Две тонны мусора вывезли с озера Тургояк в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-03T11:17:24+03:00

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Более ста добровольцев собрались на озере Тургояк — те, кому небезразлична судьба памятника природы. Акция была приурочена к окончанию летнего туристического сезона. Две тонны мусора региональный оператор вывез безвозмездно, сообщил сайт «Курс дела».

Очисткой дна водоема занималась отдельная команда от организаторов. В труднодоступные места людей доставляли на катерах.

ДОСЬЕ «КП»

Накануне из реки Миасс достали более пяти тысяч кубометров мусора. Акция по очистке Миасса стартовала 15 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU