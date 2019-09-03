В Магнитогорске семья-вегетарианцев привела за парты в День знаний семерых детей

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-03T11:17:03+03:00

Вот и сентябрь - пора в школу! Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

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Вообще у Максима и Васелины Романовых девять детей. Двое (Вова — 4 года, Петя — 2 года) пока еще дошколята. Вчера, 2 сентября, за парту сели семеро:

Алена (18 лет) пошла в консерваторию, Устина (16 лет), София (13 лет), Денис (11 лет), Катя (9 лет), Борислав (7 лет) — в школу, Жора (5 лет) — в дошкольную гимназию

Каждому мама положила в сумку ланч-бокс. В нем лежат хлебцы и пара яблок. Никакой колбасы! В семье Романовых не употребляют мясо. В приоритете овощной суп из даров со своего огорда, салат, пюре, запеченые овощи. Молочные продукты тратят 30 тысяч рублей.

А вот сборы в школу Романовым обошлись в 15 тыс. руб. Что они купили на эти деньги вы узнаете из нашего репортажа >>

Алена – 18 лет, Устина – 16 лет, София – 13 лет, Денис – 11 лет, Катя – 9 лет, Борислав – 7 лет, Жора – 5 лет, Вова – 4 года, Петя – 2 года.

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