«Жилина должен сменить варяг»: политолог из Челябинска об отставке мэра Златоуста

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-03T11:40:19+03:00

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В понедельник, 2 сентября, глава Златоуста Вячеслав Жилин сложил полномочия. Этому шагу предшествовала череда громких скандалов. А в августе на встрече главы области Алексея Текслера с жителями Златоуста народ открыто скандировал мэру: уходи, уходи!

Текслер предложил Жилину оставить пост, но тот отказался. Тогда глава региона решил провести анонимное голосование горожан, результаты которого и должны были решить судьбу градоначальника. Опрос назначили на 8 сентября. Жилин ушел досрочно.

— То, что город неблагополучный и совершенно депрессивный, понимали все. Но Жилин уперся рогом: не хочу уходить, хочу еще поцарствовать. Поэтому губернатор пошел другим путем. А удержится ли хоть один мэр в Челябинской области, если провести такой опрос? Разве только в Челябинске Наталья Котова. Во всех других городах люди скажут: пошли вон, воры! — прокомментировал ситуацию в эфире радио «Комсомольская правда» 95.3 FM политолог Андрей Лавров.

По его мнению, Жилина должен сменить варяг, то есть человек со стороны, не связанный с существующими в Златоусте политическими группами.

— Желающих возглавлять город в Златоусте масса. С 90-х годов там мочились друг с другом криминальные группы, так они и остались. Им бы и теперь рюмку водки и глотки резать. В Златоуст должен прийти варяг, потому что свободного от группировок в самом городе не найти, — считает Андрей Лавров.

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ИСТОЧНИК KP.RU