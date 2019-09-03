Южноуральские «двоечники» получат возможность пересдать ЕГЭ

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-03T11:55:23+03:00

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В Челябинской области во вторник, 3 августа, стартует дополнительный период сдачи единого государственного экзамена. Девятиклассники и одиннадцатиклассники, получившие «неуд» по русскому языку или базовой математике (обязательным экзаменам), пройдут повторную государственную итоговую аттестацию, сообщает сайт «Южноуральская панорама».

По данным областного минобра, сдавать экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ планируют 13 выпускников 11-х классов, ОГЭ — более 800 обучающихся, в основном выпускников 9-х классов. Без школьного аттестата эти дети не поступят на платное отделение в вузы, колледжи и техникумы. На Южном Урале прием по очной форме обучения уже завершен, изданы приказы о зачислении.

— Для проведения государственной итоговой аттестации в Челябинске и Магнитогорске организовано два пункта проведения экзамена в форме ЕГЭ и 43 — для проведения ОГЭ. Как и в основную волну, в каждом из пунктов сдачи ЕГЭ будет вестись онлайн-видеонаблюдение, а также будет использована технология печати контрольно-измерительных материалов в аудитории в присутствии участников ЕГЭ и сканирования бланков ответов участников, — прокомментировал Андрей Барабас, директор регионального центра оценки качества и информатизации образования.

В пятницу, 6 сентября, пройдет следующий экзамен в дополнительный период сдачи ЕГЭ. Выпускники попробуют пересдать базовую математику.

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ИСТОЧНИК KP.RU