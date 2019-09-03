2019-09-03T13:31:27+03:00
Происшествия

Задержан живодер из Магнитогорска, который убил старую собаку на глазах у людей

Он признался, что считал животное виновницей гибели кролика
Андрей АБРАМОВ
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С этой собакой жестоко расправился магнитогорец. Фото: Наталья ГолубцоваС этой собакой жестоко расправился магнитогорец. Фото: Наталья Голубцова
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В Магнитогорске в одном из садоводческих товариществ местный жители учинил жестокую расправу над собакой. Дворняга долгие годы сторожила проходную сада. Пока живодер не избил ее палками до полусмерти. После этого он привязал ее в бамперу авто и дал газу. Об этом пишет «Курс дела».

— Подозреваемый установлен. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он пояснил, что на своем садовом участке обнаружил задушенного кролика. Решив, что в его смерти виновата собака, проживающая неподалеку от участка, он с особой жестокостью умертвил животное, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Местные зоозащитники несколько дней пытались добиться возбуждения уголовного дела. Резонанса истории придали многочисленные публикации в СМИ, которые поддерживала редакция КП-Челябинск.

По статье за жестокое обращение с животными грозит до трех лет колонии.

Житель Магнитогорска жестоко расправился с собакой, привязав ее к бамперу автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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