Стало известно, как будут работать опорные школы РАН в Челябинской области
Пять школ в Челябинской области этим летом получили статус опорных школ РАН. Скоро сюда приедут ученые из Российской академии наук, сообщает сайт «Полит74».
Опорными школами стали магнитогорская школа № 5 с углубленным изучением математики, три челябинских лицея (физико-математический лицей № 31, лицей № 77, лицей №11) и гимназия №80.
Отделения РАН, региональные научные центры, академические институты и университеты «возьмут шефство» над профильными классами этих школ. Ученые РАН предложат школьникам курсы и факультативы, будут вести с ними исследовательскую работу, устраивать сетевые лектории, читать научно-популярные лекции для учеников и учителей, проводить конкурсы.
Уже в этом году в каждой из школ начнет функционировать система профильного обучения, а в отдельных школах — ступень предпрофильного обучения.
Учителя опорных школ уже проходят специальную переподготовку. Тесно сотрудничать с нашими школами также собираются вузы Челябинской области и научные центры Снежинска, Озерска, Трехгорного и Миасса.
Возможности опорных школ позволят детям раскрыть свои таланты и начать карьеру ученого.
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ИСТОЧНИК KP.RU