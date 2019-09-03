В Челябинск возвращается театральная универсиада UNIFEST

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-03T14:50:44+03:00

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С 13 по 17 сентября Студия-театр Манекен проведет VI Всероссийскую Театральную Универсиаду UNIFEST при поддержке Министерства культуры и Союза театральных деятелей Челябинской области в рамках Года театра в России.

В нем примут участие коллективы из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Омска, Санкт-Петербурга и Москвы. Так же фестиваль посетит танцор, хореограф и импровизатор Боб Айзен (США).

Зрителей и гостей театрального фестиваля ожидает многообразие прогрессивных театральных жанров непривычных для нашего города (визуально-пластическая soundrama, иммерсивный спектакль, фриран-драма) от коллективов — лауреатов лучших молодежных театральных фестивалей. Гости универсиады покажут свои работы на четырех площадках: Студия-театр Манекен, Учебный театр ЧГИК, Лекторий на ул.Свободы 2, театр Манекен.

Официальное открытие универсиады в форме уличного представления «Унифреш» пройдет 13 сентября в 19:00 на улице перед театром на ул. Сони Кривой,79а.

Владимир Филонов, художественный руководитель Студии-театра Манекен, приглашает челябинцев любящих театр посетить универсиаду : «Вы можете стать участником иммерсивного спектакля, почувствовать драйв фриран-драмы, увидеть то, что ни в одном театре мира не идет, так как каждая работа — авторская! Если вы хотите получить эмоциональные впечатления, то приходите на спектакли VI Всероссийской Театральной Универсиады «UNIFEST`- 2019»

На 10 фестивальных спектаклей уже открыта продажа билетов. Информация по приобретению билетов размещена в официальной группе Студии-театра Манекен в ВКонтакте.

Театральную Универсиаду UNIFEST Студия-театр Манекен проводит с 2008 года, предыдущая состоялась в мае 2015 года. В разные годы универсиаду посетили молодежные театры Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и других городов России, а также экспериментальные театры из Швеции, Германии, Бельгии, Словакии, Англии, Литвы и других стран.

Слушай радио КП 95.3 FM и выигрывай билеты на спектакли фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU