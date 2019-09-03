В соцсетях набирают популярность мемы про котов и Челябинск

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-03T15:31:25+03:00

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В соцсетях набирает популярность новый флешмоб. Жители Челябинской области представляют районы своего населенного пункта в виде котов. На это обратил внимание сайт «Курс дела».

Зачинателем были жители Миасса. Их вариант соотнесения котиков и районов можно увидеть на главном фото к новости. Также нашлись мастера фотошопа и в Челябинске.

Так Ленинский район представляет кот в хулиганской кепке-восьмиклинке, реку Миасс — рыба-кот, а центр — животное в эпатажном синем парике.

А вот такие котеичи ассоциируются в интернете с локациями Челябинска.Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU