В соцсетях набирают популярность мемы про котов и Челябинск
В соцсетях набирает популярность новый флешмоб. Жители Челябинской области представляют районы своего населенного пункта в виде котов. На это обратил внимание сайт «Курс дела».
Зачинателем были жители Миасса. Их вариант соотнесения котиков и районов можно увидеть на главном фото к новости. Также нашлись мастера фотошопа и в Челябинске.
Так Ленинский район представляет кот в хулиганской кепке-восьмиклинке, реку Миасс — рыба-кот, а центр — животное в эпатажном синем парике.
А вот такие котеичи ассоциируются в интернете с локациями Челябинска.Фото: СОЦСЕТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU