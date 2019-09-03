В Челябинске Алексей Текслер отправился на грядки

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-03T15:52:47+03:00

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Неутомимые труженики и возделыватели — это о садоводах Южного Урала. Они ухаживают за огромными земельными угодьями, не давая им зарасти бурьяном и пропасть. И земля отвечает им сторицей, из года в год одаривая урожаями. Потому дело властей — забота и внимание к садоводческим некоммерческим товариществам.

В СНТ «Искра» в Челябинске во вторник, 3 сентября, побывал глава региона Алексей Текслер. Здешние хозяева грядок — люди активной жизненной позиции, члены отделения «Союза садоводов России», участники выставок городского и областного уровней.

Но если в СНТ порядок и уют, то за забором — бездорожье и грязь.

— Проблемы многих садоводов — изношенная инфраструктура; сложности с сетями; тарифы; дороги, ведущие к садам. Область выделяет порядка 20 млн рублей на софинансирование муниципальных программ по поддержке садоводов. Сегодня принято решение об увеличении средств в следующем году до 30 млн рублей. Будет продолжена работа по субсидированию садовых маршрутов, скидка пенсионерам будет также 50%. Главам муниципалитетов поручено пересмотреть расписание, чтобы гражданам было максимально удобно и комфортно. Я думаю, что мы сделаем специальную программу поддержки садоводов на областном уровне, — подчеркнул Алексей Текслер.

Во время посещения «Искры» к Текслеру обратились жители соседнего поселка Керамзавода. Семь лет назад их земли были переведены категорию промзоны. В поселке нет общественного транспорта, и дети до школы идут больше трех километров по разбитой лесной дороге. Алексей Текслер сказал, что разберется в ситуации. Власти Челябинска подключились к решению проблем поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU