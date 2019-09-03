В Челябинской области граффити-художники превратили насосную станцию в восьмиметровый аквариум

СЕГОДНЯ 16:09 2019-09-03T16:11:51+03:00

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В Сатке райтеры расписали здание энергосистем. На стенах насосной теперь кораллы, водоросли и ракушки, «плавают» дельфины, акулы, черепахи. Безликое здание стало местным арт-объектом. Одни жители назвали его огромным аквариумом, а другие — саткинским океаном. Преобразил помещение известный челябинский граффити-художник Тимур Абдуллаев. Об этом сообщает издание «Челябинск Сегодня».

— Завершили c Макс graffitiural большое граффити в красочном городе Сатка. Спасибо проекту fondsobranie за доверие! Теперь лето немного дольше побудет в этом городе, — написал Тимур на своей странице в соцсетях.

Впечатляющая работа! Фото: Тимур Абдуллаев

На создание гигантского граффити у райтеров ушла неделя, а еще сто литров краски и около двухсот аэрозольных баллончиков. Высота картины восемь метров, а длина — тридцать.

Кстати, в Челябинске тоже есть «морская» стена с китами. Находится она у торгового комплекса «Родник». Нарисовал граффити тоже Тимур.

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ИСТОЧНИК KP.RU