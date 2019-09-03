2019-09-03T18:18:10+03:00
Общество

Родителей челябинских первоклашек напугало домашнее задание: нарисовать губернатора

Папы и мамы сочли такую задачу странной и сложной
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В школе объяснили, что на портрете надо изобразить идеального руководителя регионаВ школе объяснили, что на портрете надо изобразить идеального руководителя регионаФото: Олег ЗОЛОТО
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В первый учебный день первоклассники школы №116 вернулись домой с важным видом. Еще бы! Учитель дала им задание нарисовать портрет губернатора. Об этом сообщает сайт «Медиазавод».

В отличие от своих чад, родители сочли такую домашнюю работу странной и сложной. Легко сказать: нарисуйте губернатора. А как его рисовать, никто из родителей не знает. Тем более накануне выборов главы Челябинской области.

В самой школе объяснили, что на портрете надо изобразить идеального руководителя региона без привязки к конкретному человеку.

— Это наш конкурс, и участвуют в нем только ученики начальной школы. Мы знакомим детей с тем, кто такой губернатор, какие вопросы он решает, объясняем, что он руководит Челябинской областью, в которой мы все живем. И ребенок рисует своего идеального губернатора, — цитирует «Медиазавод» директора школы №116 Татьяну Трапезникову.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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