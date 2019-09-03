Назван самый распространенный размер груди у жительниц Челябинска

СЕГОДНЯ 18:16 2019-09-03T18:16:44+03:00

Также стала известна средняя стоимость бюстгальтера в столице южного Урала

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Эксперты портала бесплатных объявлений "Авито" провели важное исследование в преддверии 105-летия со дня изобретения бюстгальтера.

По данным аналитиков самый популярный размер груди у жительниц Челябинска — третий — 80С. Также они отметили, что средняя стоимость бюстгальтера в столице Южного Урала составила 940 рублей.

- В целом по России самым распространенным размером женской груди оказался второй — 75B, - отмечают в "Авито".

Помимо Челябинска в списке городов, где живут представительницы прекрасного пола с наиболее пышными формами оказались: Саратов, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Пермь, Москва, Новосибирск, Воронеж и Тюмень. А обладательницы самого скромного размера -А — живут в Иркутске и Екатеринбурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU