2019-09-03T20:32:55+03:00
Происшествия

В Челябинской области по подозрению в педофилии задержали сотрудника ФСБ

Силовик пытался склонить к интиму 11-летнюю школьницу
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Извращенца задержали, когда приехал в Челябинск на свидание к школьницеИзвращенца задержали, когда приехал в Челябинск на свидание к школьницеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Южном Урале арестован сотрудник пограничного управления ФСБ России. Его подозревают в педофилии. Об этом сообщает бывший челябинский омбудсмен Алексей Севастьянов. Он опубликовал на своей странице звуковое обращение, в котором рассказал, о вопиющей истории.

По словам Севастьянова, действующий сотрудник ФСБ списался с 11-летней школьницей из Челябинска в социальных сетях. Он предлагал ей интим, а когда девочка отказалась, угрожал найти ее и изнасиловать. Перепуганный подросток рассказала обо всем родителям, а те заявили в полицию. После этого от имени школьницы с извращенцем переписывались оперативники. Они назначили ему встречу в Челябинске, на которой и задержали.

— Все произошло накануне Дня знаний. Задержанным оказался 33-летний уроженец Калининского района Челябинска, который до настоящего времени служил в погрануправлении ФСБ на Дальнем Востоке. Его подозревают в 4 эпизодах с несовершеннолетней. Хорошо, что незавершенных. Информацию о задержании скрывают, — говорит Алексей Севастьянов.

Известно, что задержанный силовик отправлен в СИЗО. Уголовное дело передано в военный следственный отдел СКР. Официальных комментариев по данному факту пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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