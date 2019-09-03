В Челябинской области по подозрению в педофилии задержали сотрудника ФСБ

СЕГОДНЯ 19:20 2019-09-03T20:32:55+03:00

Извращенца задержали, когда приехал в Челябинск на свидание к школьнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На Южном Урале арестован сотрудник пограничного управления ФСБ России. Его подозревают в педофилии. Об этом сообщает бывший челябинский омбудсмен Алексей Севастьянов. Он опубликовал на своей странице звуковое обращение, в котором рассказал, о вопиющей истории.

По словам Севастьянова, действующий сотрудник ФСБ списался с 11-летней школьницей из Челябинска в социальных сетях. Он предлагал ей интим, а когда девочка отказалась, угрожал найти ее и изнасиловать. Перепуганный подросток рассказала обо всем родителям, а те заявили в полицию. После этого от имени школьницы с извращенцем переписывались оперативники. Они назначили ему встречу в Челябинске, на которой и задержали.

— Все произошло накануне Дня знаний. Задержанным оказался 33-летний уроженец Калининского района Челябинска, который до настоящего времени служил в погрануправлении ФСБ на Дальнем Востоке. Его подозревают в 4 эпизодах с несовершеннолетней. Хорошо, что незавершенных. Информацию о задержании скрывают, — говорит Алексей Севастьянов.

Известно, что задержанный силовик отправлен в СИЗО. Уголовное дело передано в военный следственный отдел СКР. Официальных комментариев по данному факту пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU