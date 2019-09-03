В День города перед челябинцами выступит Hazима
Сегодня стало известно, что поздравить Челябинск с днем рождения приедет еще одна звезда — Назима Джанибекова. Певица стала популярной после первого сезона телевизионного шоу «Песни». Теперь она участница лейбла «Black Star».
Назима выступит 7 сентября вместе с Тимати и Feduk возле ледовой арены «Трактор». Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник отдела информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.
В этот же день на площади Революции выступят Владимир Пресняков с Натальей Подольской и группа «А-студио». Проведет концерт Дмитрий Нагиев.
Напомним, День города-2019 Челябинск будет отмечать несколько дней. Все главные праздничные мероприятия пройдут в субботу, 7 сентября. Афишу праздника смотрите здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU