В День города перед челябинцами выступит Hazима

СЕГОДНЯ 20:32 2019-09-03T20:32:59+03:00

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Сегодня стало известно, что поздравить Челябинск с днем рождения приедет еще одна звезда — Назима Джанибекова. Певица стала популярной после первого сезона телевизионного шоу «Песни». Теперь она участница лейбла «Black Star».

Назима выступит 7 сентября вместе с Тимати и Feduk возле ледовой арены «Трактор». Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник отдела информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

В этот же день на площади Революции выступят Владимир Пресняков с Натальей Подольской и группа «А-студио». Проведет концерт Дмитрий Нагиев.

Напомним, День города-2019 Челябинск будет отмечать несколько дней. Все главные праздничные мероприятия пройдут в субботу, 7 сентября. Афишу праздника смотрите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU