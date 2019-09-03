2019-09-03T20:32:59+03:00
Общество

В День города перед челябинцами выступит Hazима

Одна из участниц лейбла «Black Star»
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: личная страница героя публикации в соцсетиФото: личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня стало известно, что поздравить Челябинск с днем рождения приедет еще одна звезда — Назима Джанибекова. Певица стала популярной после первого сезона телевизионного шоу «Песни». Теперь она участница лейбла «Black Star».

Назима выступит 7 сентября вместе с Тимати и Feduk возле ледовой арены «Трактор». Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник отдела информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

В этот же день на площади Революции выступят Владимир Пресняков с Натальей Подольской и группа «А-студио». Проведет концерт Дмитрий Нагиев.

Напомним, День города-2019 Челябинск будет отмечать несколько дней. Все главные праздничные мероприятия пройдут в субботу, 7 сентября. Афишу праздника смотрите здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»
В Челябинской области по подозрению в педофилии задержали сотрудника ФСБ
Назван самый распространенный размер груди у жительниц Челябинска
Родителей челябинских первоклашек напугало домашнее задание: нарисовать губернатора
В Челябинске проект «Бережливая поликлиника» экономит время пациентов и врачей
«Родился в рубашке!»: котенок проехал под капотом из Миасса в Екатеринбург и обратно
Под Челябинском заработала первая в России многотопливная заправка
В Челябинской области граффити-художники превратили насосную станцию в восьмиметровый аквариум
В Челябинске Алексей Текслер отправился на грядки
В Челябинской области водитель сбил школьницу и уехал с места ДТП
В соцсетях набирают популярность мемы про котов и Челябинск
В Челябинск возвращается театральная универсиада UNIFEST
Стало известно, как будут работать опорные школы РАН в Челябинской области