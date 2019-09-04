Челябинская телевышка показала световое шоу
3 сентября в Парке Пушкина в торжественной обстановке запустили подсветку телевышки. Событие приурочено ко дню рождения Челябинска.
Зажгли телевышку в Челябинске.
Телебашня будет светиться в двух режимах: повседневном и праздничном. Естественно, вчера был второй вариант. Причем, это не просто огоньки, а настоящее шоу. Изображения сменяли друг друга. Башня то высветила триколором, то зажгла название города, то показала символ области — верблюда и т. д.
Глава региона Алексей Текслер выразил надежду, что теперь телевышка станет новой достопримечательностью Челябинска, притягивающей жителей и гостей города.
СПРАВКА КП
Адрес телевышки : ул. Орджоникидзе, 54в.
Высота — 196 м.
Светильники установлены с отметки 16 и до верхушки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU