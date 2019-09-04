2019-09-04T05:41:07+03:00
Общество

Челябинская телевышка показала световое шоу

Она станет новой достопримечательностью города
Ирина КАРЕЛИНА
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Подсветка телебашни в Челябинске. Фото: Татьяна Михеева.Подсветка телебашни в Челябинске. Фото: Татьяна Михеева.
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3 сентября в Парке Пушкина в торжественной обстановке запустили подсветку телевышки. Событие приурочено ко дню рождения Челябинска.

Зажгли телевышку в Челябинске.

Телебашня будет светиться в двух режимах: повседневном и праздничном. Естественно, вчера был второй вариант. Причем, это не просто огоньки, а настоящее шоу. Изображения сменяли друг друга. Башня то высветила триколором, то зажгла название города, то показала символ области — верблюда и т. д.

Глава региона Алексей Текслер выразил надежду, что теперь телевышка станет новой достопримечательностью Челябинска, притягивающей жителей и гостей города.

СПРАВКА КП

Адрес телевышки : ул. Орджоникидзе, 54в.

Высота — 196 м.

Светильники установлены с отметки 16 и до верхушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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