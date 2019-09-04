Тараканы вызвали охрану в магазин в Челябинске
Вечером 2 сентября в одном из продуктовых магазинов Ленинского района Челябинска сработала сигнализация. Сотрудники охранного агентства тут же выехали на место, но не нашли там следов взлома. Впрочем, виновников ложного вызова отыскали быстро.
— Довольно часто домашние животные служат причиной сработки охранной сигнализации. А иногда причиной «тревоги» становятся животные не совсем домашние. При осмотре магазина обнаружено, что он насыщен тараканами, с которыми ведется неравный бой. Они везде, и в датчиках тоже, — рассказали на своей официальной странице «ВКонтакте» сотрудники охранного агентства «Право роста».
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ИСТОЧНИК KP.RU