Тараканы вызвали охрану в магазин в Челябинске

СЕГОДНЯ 05:54 2019-09-04T05:54:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 2 сентября в одном из продуктовых магазинов Ленинского района Челябинска сработала сигнализация. Сотрудники охранного агентства тут же выехали на место, но не нашли там следов взлома. Впрочем, виновников ложного вызова отыскали быстро.

— Довольно часто домашние животные служат причиной сработки охранной сигнализации. А иногда причиной «тревоги» становятся животные не совсем домашние. При осмотре магазина обнаружено, что он насыщен тараканами, с которыми ведется неравный бой. Они везде, и в датчиках тоже, — рассказали на своей официальной странице «ВКонтакте» сотрудники охранного агентства «Право роста».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU