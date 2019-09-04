Кот, собирающий деньги на молоко, умилил жителей Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:10 2019-09-04T06:13:26+03:00

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На ступеньках одного из магазинов города Копейска преспокойно спит рыжий кот. Рядом с ним стоит пластиковая коробочка с табличкой «На молоко». Прохожие бросают в нее монеты. Такое фото опубликовали в соцсети.

— Копейский рыжий попрошайка, — написал автор поста в группе «ВКонтакте».

Подписчики паблика умилились коту.

— Подайте котейке. Он не может пойти работать, у него же лапки, — прокомментировала Наталья Акульшина.

Все хотели знать, куда бежать подавать-то.

— Это магазины «Монетка» и «Фикс Прайс», у них ступеньки общие. Как бываю там, стараюсь угостить кота. Кстати, он никогда не навязывается и ничего не выпрашивает, очень деликатный, — написала Надежда Баринова.

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ИСТОЧНИК KP.RU