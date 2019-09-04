2019-09-04T06:13:26+03:00
Общество

Кот, собирающий деньги на молоко, умилил жителей Челябинской области

Прохожие бросают ему монеты
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Кот-попрошайка в Челябинской области. Фото: vk.com/chel_kopКот-попрошайка в Челябинской области. Фото: vk.com/chel_kop
Изменить размер текста:

На ступеньках одного из магазинов города Копейска преспокойно спит рыжий кот. Рядом с ним стоит пластиковая коробочка с табличкой «На молоко». Прохожие бросают в нее монеты. Такое фото опубликовали в соцсети.

— Копейский рыжий попрошайка, — написал автор поста в группе «ВКонтакте».

Подписчики паблика умилились коту.

— Подайте котейке. Он не может пойти работать, у него же лапки, — прокомментировала Наталья Акульшина.

Все хотели знать, куда бежать подавать-то.

— Это магазины «Монетка» и «Фикс Прайс», у них ступеньки общие. Как бываю там, стараюсь угостить кота. Кстати, он никогда не навязывается и ничего не выпрашивает, очень деликатный, — написала Надежда Баринова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за тумана в Челябинске задержали несколько самолетов
Тараканы вызвали охрану в магазин в Челябинске
Челябинская телевышка показала световое шоу
ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»
В День города перед челябинцами выступит Hazима
В Челябинской области по подозрению в педофилии задержали сотрудника ФСБ
Назван самый распространенный размер груди у жительниц Челябинска
Родителей челябинских первоклашек напугало домашнее задание: нарисовать губернатора
В Челябинске проект «Бережливая поликлиника» экономит время пациентов и врачей
«Родился в рубашке!»: котенок проехал под капотом из Миасса в Екатеринбург и обратно
Под Челябинском заработала первая в России многотопливная заправка
В Челябинской области граффити-художники превратили насосную станцию в восьмиметровый аквариум
В Челябинске Алексей Текслер отправился на грядки
В Челябинской области водитель сбил школьницу и уехал с места ДТП
В соцсетях набирают популярность мемы про котов и Челябинск
В Челябинск возвращается театральная универсиада UNIFEST
Стало известно, как будут работать опорные школы РАН в Челябинской области