Из-за тумана в Челябинске задержали несколько самолетов
Повышенная влажность воздуха, вызванная дождями, стала причиной густого тумана, который под утро 4 сентября опустился на город.
Многие жители вообще не заметили этот погодный сюрприз, потому что еще крепко спали. Но туман внес коррективы в работу аэропорта Челябинск. Некоторые рейсы были задержаны на один-два часа, так как диспетчеры не выпускали их в небо.
Как говорят в Челябинском гидрометцентре, туманы для сентября вполне обычное природное явление. В Челябинске они случаются не так часто, в среднем около пяти раз за месяц.
В ближайшие дни синоптики обещают заметное потепление. К выходным, когда город будет праздновать очередной День рождения, воздух должен прогреться до +20. Дожди, если и будут, то не слишком серьезные.
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ИСТОЧНИК KP.RU