2019-09-04T06:36:59+03:00
Общество

Челябинск попал в список самых грязных уголков России по уровню загрязнения почвы

Воздух в городе признали сносным
Лидия ПЕСКОВА
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Земля в промышленных городах зачастую еще грязнее, чем воздух.Земля в промышленных городах зачастую еще грязнее, чем воздух.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Министерстве природы России назвали самые грязные города. Причем, в докладе, который носит название «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», сразу два списка. Один посвящен грязному воздуху, а второй — грязной почве.

Челябинск не вошел в список мегаполисов с удручающим воздухом. В большинстве своем там приводятся города Сибири: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

В список населенных пунктов с самыми загрязненными почвами попали города Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург. Уровень загрязнения почвы здесь превышает норму более чем в три раза. Следом идут населенные пункты Кировской и Челябинской областей, Забайкалья, Свердловской области, Северной Осетии и Красноярского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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