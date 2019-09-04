Родители просят включить отопление в детсадах Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:44 2019-09-04T06:51:23+03:00

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В домах жителей Челябинской области значительно похолодало. Родители беспокоятся за маленьких детей.

— В детском саду по адресу Победы 47а температура в группе — 15 градусов. Дети трех лет — в толстенных кофтах и штанах. В этих группах они спят и находятся там весь день. Половина группы болеет, некоторые уже повторно. Ожидаемое потепление на улице до 18 градусов ситуацию не изменит. Неужели нельзя подключить детские учреждения к теплу пораньше? Что за издевательства над детьми! Не думаю, что в других детских садах теплее, — анонимно написала мама малыша в группе «Подслушано в Озерске» в ВК.

В комментариях другие родители пишут, что привозят в детские сады обогреватели, и воспитатели включают их на сончас. Однако, это вопрос пожарной безопасности, и не всем разрешили такой обогрев.

Но можно обойтись и без этих мер. Чтобы включить отопление в детском саду пораньше, нужно, чтобы об этом попросили город руководители детских учреждений. Читайте подробнее в материале «Когда в холодных квартирах жителей Челябинска включат отопление».

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ИСТОЧНИК KP.RU