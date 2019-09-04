Челябинский урбанист раскритиковал забор на Алом поле

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-04T07:17:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Вокруг Алого поля активно идут работы по замене ограды. Старую каменную кладку прячут в гранит, а сверху скоро поставят металлические фрагменты. По внешнему виду они будут такими же, как и прежде. На ограду потратят аж 34 млн рублей, почти по 30 тысяч рублей за каждый погонный метр.

— Забор на Алом поле станет самым дорогим в Челябинске! — возмущается челябинский урбанист. Результат реконструкции Владову совсем не нравится.

Лев Владов считает, что город должен был вовсе избавиться от ограды Алого поля, увеличить количество и ширину входов в парк. Так бы улица Красная выглядела комфортнее и дружелюбнее.

— В некоторых местах тротуар напоминал тюремные проходы с двумя ограждениями. Эту проблему нужно было решить. Ее не решили. А значит, комфортную среду не создали. И это влияет на желание перемещаться по городу пешком. Чиновники внесли вклад в увеличение автомобилепользования и ухудшение экологии, — считает Владов.

А как считаете вы? Сможет ли маленький сквер выжить без ограждения от агрессивного мегаполиса?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU